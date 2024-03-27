КС выскажется по теме смертной казни после запроса уполномоченных лиц

«Суд готов ответить только после официального запроса уполномоченных заявителей», — подчеркнул он.
Пресс-служба инстанции, в свою очередь, пояснила, что отказать в рассмотрении заявления могут только в том случае, если оно не отвечает нормам Закона о Конституционном суде. Требования определяются той категорией дел, в рамках которых подается обращение.
В суде также уточнили, кто может выступать в роли уполномоченных заявителей.
«Например, о проверке конституционности положений нормативного акта может обратиться, в частности, группа депутатов Государственной думы — не менее 90 человек. А о толковании положений Конституции — только высшие государственные органы, в том числе Государственная дума в целом. О проверке конституционности законопроекта (в порядке предварительного контроля) вообще может обратиться только президент», — отметили в инстанции.
Основанием для рассмотрения дела чаще всего становится неопределенность в вопросе о конституционности той или иной нормы или о понимании положения Конституции. Наличие такой неоднозначности определяет сам Конституционный суд, однако делает это «не изолированно от состояния правовой системы и запроса общества на обретение определенности в поставленном вопросе».
В пресс-службе также напомнили о выступлении Зорькина на Петербургском международном юридическом форуме в 2022 году, где он высказался на тему смертной казни.
Единственно приемлемый для возобновления этого вида наказания способ — принятие новой Конституции, ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Основному закону это сделать невозможно, заключил Зорькин, выступая на форуме.
В 2009-м КС заявил о невозможности назначения смертной казни даже после введения суда присяжных во всех регионах. Там обосновали это тем, что в России «в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни».