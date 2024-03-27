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КС выскажется по теме смертной казни после запроса уполномоченных лиц

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Конституционный суд России выразит свое мнение по вопросу смертной казни только после официального запроса уполномоченных заявителей, сообщил РИА Новости председатель инстанции Валерий Зорькин.

Источник: © РИА Новости

«Суд готов ответить только после официального запроса уполномоченных заявителей», — подчеркнул он.

Пресс-служба инстанции, в свою очередь, пояснила, что отказать в рассмотрении заявления могут только в том случае, если оно не отвечает нормам Закона о Конституционном суде. Требования определяются той категорией дел, в рамках которых подается обращение.

В суде также уточнили, кто может выступать в роли уполномоченных заявителей.

«Например, о проверке конституционности положений нормативного акта может обратиться, в частности, группа депутатов Государственной думы — не менее 90 человек. А о толковании положений Конституции — только высшие государственные органы, в том числе Государственная дума в целом. О проверке конституционности законопроекта (в порядке предварительного контроля) вообще может обратиться только президент», — отметили в инстанции.

Основанием для рассмотрения дела чаще всего становится неопределенность в вопросе о конституционности той или иной нормы или о понимании положения Конституции. Наличие такой неоднозначности определяет сам Конституционный суд, однако делает это «не изолированно от состояния правовой системы и запроса общества на обретение определенности в поставленном вопросе».

В пресс-службе также напомнили о выступлении Зорькина на Петербургском международном юридическом форуме в 2022 году, где он высказался на тему смертной казни.

Тогда он заявил, что понимает тех, кто выступает за ее возвращение, но при этом обозначил консолидированную позицию судей КС: то, что Россия покинула Совет Европы, не прерывает действие моратория.

Единственно приемлемый для возобновления этого вида наказания способ — принятие новой Конституции, ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Основному закону это сделать невозможно, заключил Зорькин, выступая на форуме.

В 2009-м КС заявил о невозможности назначения смертной казни даже после введения суда присяжных во всех регионах. Там обосновали это тем, что в России «в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни».

закон