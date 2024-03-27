КС выскажется по теме смертной казни после запроса уполномоченных лиц

В 2009-м КС заявил о невозможности назначения смертной казни даже после введения суда присяжных во всех регионах. Там обосновали это тем, что в России «в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни».