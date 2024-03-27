Путин объяснил, почему люди стали меньше читать

«Проблема, я бы сказал, острая, вместе с тем — понятная. Но и что делать, в целом тоже понятно, несмотря на то, что она на первый взгляд кажется сложной. Носители информации меняются, нам нужно понять, как распространять нужный контент в самом широком смысле этого слова», — сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.