Путин объяснил, почему люди стали меньше читать

«Проблема, я бы сказал, острая, вместе с тем — понятная. Но и что делать, в целом тоже понятно, несмотря на то, что она на первый взгляд кажется сложной. Носители информации меняются, нам нужно понять, как распространять нужный контент в самом широком смысле этого слова», — сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
Он пояснил, что современные возможности упрощают получение информации через интернет, люди ищут ее в интернете, а заставить себя изучать что-то достаточно сложно.
«Это дело семьи, школы, музеев, образовательных центров и библиотек», — прокомментировал президент данную проблему.
По его словам, в 2000 году 35% населения России не имели книг дома, а сейчас 15% — это уже определенный результат.