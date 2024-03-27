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Путин объяснил, почему люди стали меньше читать

ТОРЖОК, 27 мар — РИА Новости. Проблема с тем, что люди стали меньше читать, понятна, носители информации меняются, необходимо понять, как распространять нужный контент, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Проблема, я бы сказал, острая, вместе с тем — понятная. Но и что делать, в целом тоже понятно, несмотря на то, что она на первый взгляд кажется сложной. Носители информации меняются, нам нужно понять, как распространять нужный контент в самом широком смысле этого слова», — сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.

Он пояснил, что современные возможности упрощают получение информации через интернет, люди ищут ее в интернете, а заставить себя изучать что-то достаточно сложно.

«Это дело семьи, школы, музеев, образовательных центров и библиотек», — прокомментировал президент данную проблему.

По его словам, в 2000 году 35% населения России не имели книг дома, а сейчас 15% — это уже определенный результат.

Путин Владимир
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