Путин заявил о тревоге из-за заявлений типа «Россия — для русских»

«Когда я слушаю “ура-патриотов” — такие люди везде есть, в любом обществе, — в том числе тех, кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает», — подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).
Он рассказал, что в России с уважением относятся к представителям любых конфессий, в том числе мусульманам и иудеям. «Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну», — отметил президент, добавив, что главным пострадавшим при этом будет русский народ.
Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» и устроили там пожар, его потушили к вечеру следующего дня. По последним данным, погибли 143 человека, пострадали более 180. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ).
23 марта по делу о теракте задержали 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения были задержаны при попытке скрыться в Брянской области. Басманный районный суд Москвы арестовал их до 22 мая. Все они оказались гражданами Таджикистана, их имена — Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.
Также арестованы на два месяца Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (уроженцы Душанбе, имеют российское гражданство, Диловар — экс-владелец машины, на которой приехали и скрылись нападавшие). Кроме того, под стражу отправили уроженца Киргизии, имеющего гражданство России, Алишера Касимова, который сдавал квартиру в Путилково через «Авито».
Глава таджикской диаспоры «Сомон» и глава ассоциации «Дом народов Урала» Фарух Мирзоев подтвердил, что гражданам Таджикистана в России рекомендовали не посещать массовые мероприятия и не выходить из дома по вечерам в связи с желанием предотвратить возможные конфликты на национальной почве из-за сложившейся «сложной ситуации».
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон после теракта позвонил Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт» в «Крокусе». Он подчеркнул, что террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии». Об этом же в обращении к россиянам после теракта говорил Путин. «Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет», — отмечал глава государства.