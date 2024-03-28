Путин заявил о тревоге из-за заявлений типа «Россия — для русских»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон после теракта позвонил Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт» в «Крокусе». Он подчеркнул, что террористы не имеют «ни национальности, ни родины, ни религии». Об этом же в обращении к россиянам после теракта говорил Путин. «Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет», — отмечал глава государства.