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Глава СВР Нарышкин посетил Пхеньян и обсудил сотрудничество с КНДР

В Пхеньяне 25—27 марта состоялись переговоры между Службой внешней разведки (СВР) России во главе с директором СВР Сергеем Нарышкиным и службами КНДР. Об этом 28 марта сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Известия

«На переговорах участники проинформировали друг друга о мнениях о нынешних международных и региональных ситуациях вокруг Корейского полуострова и России, а также широко и серьезно обсудили деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на ужесточающиеся шпионаж и интриги враждебных сил», — говорится в тексте сообщения.

ЦТАК обратило внимание на «теплую и дружественную атмосферу» переговоров, по итогам которых стороны смогли прийти к взаимопониманию по всем поставленным вопросам.

В течение визита Нарышкин встретился с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ.

Ранее, 15 февраля, посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль на приеме в посольстве страны заявил, что Москва и Пхеньян решительно противодействуют военным приготовлениям и угрозам со стороны недружественных сил, на фоне чего страны намерены еще больше укреплять взаимную поддержку. Он также подчеркнул, что визит нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ в сентябре 2023 года «укрепил узы дружбы» страны с президентом РФ Владимиром Путиным и народом России.

10 февраля посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил «Известиям», что позиция руководства КНДР совпадает с мнением населения страны, которое поддерживает политику на укрепление связей с Россией. Корейская сторона заинтересована в том, чтобы между странами было взаимопонимание по основным международным проблемам, и оно достигнуто, отметил он.

дипломатия