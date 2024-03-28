Глава СВР Нарышкин посетил Пхеньян и обсудил сотрудничество с КНДР

Ранее, 15 февраля, посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль на приеме в посольстве страны заявил, что Москва и Пхеньян решительно противодействуют военным приготовлениям и угрозам со стороны недружественных сил, на фоне чего страны намерены еще больше укреплять взаимную поддержку. Он также подчеркнул, что визит нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ в сентябре 2023 года «укрепил узы дружбы» страны с президентом РФ Владимиром Путиным и народом России.