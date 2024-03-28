Депутат Рады заявил об увлечении 90% солдат ВСУ онлайн-казино и ставками

По его мнению, сейчас это «уничтожает моральное состояние военных», а потом создаст проблемы для их мирной жизни, поскольку полученные в период боевых действий деньги будут проиграны, у них ничего не будет, хотя солдаты могли бы купить на них квартиры или инвестировать.