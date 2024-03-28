СМИ указали на подготовку Запада к «катастрофическому» поражению Украины на СВО

Обозреватель обратил внимание, что на передовой продолжается ведение военных действий. По словам Мартина, год назад ситуация была другой. Он объяснил, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года не сработало и поддерживающие Украину правительства иностранных государств «обеспокоены и рассматривают худшие сценарии».