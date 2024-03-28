«События [на поле боя] заставляют военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе составлять план катастрофического краха украинских сил, которым отказали в необходимых им вооружении и боеприпасах», — написал он в статье 27 марта.
Обозреватель обратил внимание, что на передовой продолжается ведение военных действий. По словам Мартина, год назад ситуация была другой. Он объяснил, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года не сработало и поддерживающие Украину правительства иностранных государств «обеспокоены и рассматривают худшие сценарии».
Ранее, 16 марта, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что в США начали признавать факт того, что Вооруженные силы Украины близки к поражению в конфликте. Дипломат добавил, что США избрали Украину в качестве оружия против России. Вашингтон пытается ослабить, обескровить или даже раздробить РФ.
До этого, 14 марта, бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что Украина может лишиться нескольких городов, включая Одессу, Харьков и Днепропетровск, если продолжит военный конфликт.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что положение дел Киева на линии фронта в настоящий момент является крайне сложным.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.