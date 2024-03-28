Пашинян исключил признание правительства Нагорного Карабаха в изгнании

«Они заявляют о каком-то правительстве в изгнании и так далее. Я хочу очень четко заявить, чтобы всем было понятно: в Республике Армения есть только одно правительство, и это правительство сидит сейчас здесь, в этом зале. И я хочу, чтобы все мы ясно зафиксировали этот посыл», — сказал он.