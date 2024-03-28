Число уклонистов на Украине достигает миллиона, заявили в Раде

«Если в Ивано-Франковской области 40 тысяч уклонистов, то по всей Украине их под миллион. Динамика прироста уклонистов (в той же области) плюс 10% с начала года, то есть плюс/минус 100 тысяч по стране за три месяца», — говорится в сообщении в канале, который сейчас ведут адвокаты политика.