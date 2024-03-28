Житель Брянска получил десять лет за намерение воевать на стороне ВСУ

«Уволившись с работы, молодой человек собрал дорожную сумку, где хранились указанные боеприпасы, и отправился на железнодорожный вокзал “Брянск-Орловский”, чтобы уехать в Москву и далее перебраться в Турцию и на Украину согласно намеченному плану. Там же на вокзале он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — указывается в сообщении. Как уточняется, подсудимый полностью признал вину и рассказал, что с жителями Украины он общался в чатах компьютерных игр.