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Житель Брянска получил десять лет за намерение воевать на стороне ВСУ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Житель Брянска, собиравшийся принимать участие в боевых действиях на стороне Украины, получил 10 лет колонии строгого режима, в том числе за покушение на государственную измену, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Источник: © РИА Новости

«Брянский областной суд вынес приговор жителю Брянска 2000 года рождения, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену…), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что молодой человек негативно относился к специальной военной операции и решил перейти на сторону противника для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ. По инструкциям украинского куратора фигурант оформил загранпаспорт, чтобы попасть на Украину транзитом через Стамбул, купил путёвку для создания видимости турпоездки в Турцию и даже приготовил патроны, добавили в пресс-службе.

«Уволившись с работы, молодой человек собрал дорожную сумку, где хранились указанные боеприпасы, и отправился на железнодорожный вокзал “Брянск-Орловский”, чтобы уехать в Москву и далее перебраться в Турцию и на Украину согласно намеченному плану. Там же на вокзале он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — указывается в сообщении. Как уточняется, подсудимый полностью признал вину и рассказал, что с жителями Украины он общался в чатах компьютерных игр.

«По совокупности преступлений приговором суда виновному окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — добавили в пресс-службе.