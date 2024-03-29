В России могут ввести блокировку публикаций в соцсетях видео с убийствами и пытками

«За последнюю неделю на нас обрушился поток видео и фото, на которых террористы расстреливают детей и взрослых. Трагедия в “Крокус Сити” показала, что сегодня в социальных сетях, в том числе в Telegram-каналах с миллионной аудиторией, нет никаких границ по трансляции этого ужасного и вопиющего по жестокости контента. Это разрушает психику даже взрослых людей, не говоря уже о детях и подростках, у них ценности и жизненные установки только формируются», — пояснил «Известиям» депутат.