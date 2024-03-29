Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией в Швейцарии

Его план состоит в том, чтобы собрать страны, которые «разделяют эти принципы», и предложит им выбрать пункт из «меню», над которым они хотели бы работать. Затем, страны «сформируют группы и согласуют, как хотели бы действовать, чтобы достичь целей этих пунктов».