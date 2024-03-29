Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией в Швейцарии

Его план состоит в том, чтобы собрать страны, которые «разделяют эти принципы», и предложит им выбрать пункт из «меню», над которым они хотели бы работать. Затем, страны «сформируют группы и согласуют, как хотели бы действовать, чтобы достичь целей этих пунктов».
«Между вторым и третьим саммитом может проходить общение с Россией, согласно правилам, одобренным участниками», — заключил он.
Помимо этого, Кулеба отметил, что Киев нуждается в Индии для установления «справедливого и прочного мира» на Украине, в частности, он хочет, чтобы она приняла участие в саммите в Швейцарии.
Ранее, 15 января, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Швейцарию попросил Берн организовать мирную конференцию высокого уровня. Об этом по итогам встречи с украинским лидером сообщила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд, отметив, что положительно относится к этой просьбе.
После завершения встречи высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил, что некоторые страны Юга указали на важность учитывать потребности России. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам встречи по «формуле мира» Зеленского заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта.
Комментируя в интервью «Известиям» прошедшую в Давосе встречу, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова указала на то, что встреча провалилась, поскольку большинство стран перестало доверять президенту Украины.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что встреча по украинской «формуле мира» является разговорами ради разговоров, и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.
Россия продолжает проведение специальной операции по защите населения Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.