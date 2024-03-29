В общевойсковых армиях создадут мобильные группы по борьбе с дронами

«Ударные дроны используют оптико-электронные средства наведения, то есть оператор непосредственно наводит дрон-камикадзе на конечном участке точно на цель. Но если он влетает в дымовую завесу, то оператор теряет ориентацию: он не видит, правильно ли летит он к цели, а вдруг она уже сместилась с точки, когда он последний раз ее видел. У комплексов РЭБ главная задача — разорвать связь между оператором и дроном, либо ее ликвидировать, осуществив прямое воздействие, которое повредит цепи электроники на дроне, либо поставить помеху над целью, чтобы ее невозможно было определить, либо перехватить сигнал управления», — объяснил Алексей Леонков.