В общевойсковых армиях создадут мобильные группы по борьбе с дронами

Также в состав новых подразделений войдут средства радиоэлектронной борьбы и машины-дымопостановщики, рассказали собеседники. Последние могут прикрыть объект дымовой завесой, непроницаемой как для оптико-электронных систем, так и для тепловизоров БПЛА.
Если в боекомплект зенитно-пушечных установок будут входить разрывные боеприпасы, то эффективность у них будет достаточно высокой, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.
«У нас есть комплексы “Шилка с четырьмя спаренными 23-миллиметровыми пушками, которые работают как единое целое. Они могут поставить огневую завесу, через которую ни один дрон не пролетит. Появление маленьких БПЛА, в том числе FPV-дронов, дало вторую жизнь зенитно-пушечной артиллерии. Это направление почти исчезло, так как зенитные управляемые ракеты справлялись со множеством целей. Но как только цели стали маленькими, соотношение цены боеприпаса и беспилотника, по которому он применяется, стало в пользу БПЛА. Поэтому возврат к такому виду зенитной артиллерии — это логичный и эволюционный шаг”, — уточнил он.
По словам эксперта, эти установки важно оснастить соответствующими средствами обнаружения, так как у них эффективная дальность стрельбы ограничена 2,5 км. А что касается оснащения создаваемых групп постановщиков теплодымовых завес, эксперт пояснил, что это скроет объект от средств обнаружения.
«Ударные дроны используют оптико-электронные средства наведения, то есть оператор непосредственно наводит дрон-камикадзе на конечном участке точно на цель. Но если он влетает в дымовую завесу, то оператор теряет ориентацию: он не видит, правильно ли летит он к цели, а вдруг она уже сместилась с точки, когда он последний раз ее видел. У комплексов РЭБ главная задача — разорвать связь между оператором и дроном, либо ее ликвидировать, осуществив прямое воздействие, которое повредит цепи электроники на дроне, либо поставить помеху над целью, чтобы ее невозможно было определить, либо перехватить сигнал управления», — объяснил Алексей Леонков.