Лавров назвал «здравые вещи» в мирном плане Китая по Украине

Документ КНР выстроен по логике от общего к частному, там констатируется непорядок в сфере безопасности и в Европе, и в мире, констатируется, что причина этого беспорядка — в невыполнении Устава ООН.
Кроме того, в китайском плане говорилось о необходимости устранить односторонние санкции Запада против России, отметил он.
Позиция России, по словам главы МИДа, заключается в том, что надо договариваться об обеспечении равной безопасности для всех участников процесса. Реализовать эти принципы можно только на основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности и принятия реалий на земле, а не на условиях ультиматума, который выдвигают Киев и Запад, подчеркнул министр.
Также, отметил Лавров, стоит учитывать гарантии законных интересов безопасности России. «Мы в ответ будем готовы гарантировать законные интересы других участников процесса», — пообещал он.
Зеленский представил «формулу мира» в ноябре 2022 года. Предложенный Киевом план урегулирования конфликта предусматривает вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксацию окончания конфликта. Лавров называл «формулу мира» Зеленского «абсолютно нереализуемой».