Лавров назвал «здравые вещи» в мирном плане Китая по Украине

Позиция России, по словам главы МИДа, заключается в том, что надо договариваться об обеспечении равной безопасности для всех участников процесса. Реализовать эти принципы можно только на основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности и принятия реалий на земле, а не на условиях ультиматума, который выдвигают Киев и Запад, подчеркнул министр.