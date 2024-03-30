«Если один в опасности, второй обязательно это почувствует»: сибиряк отправился на СВО вслед за братом-двойняшкой

«Если один находится в опасности, второй обязательно это почувствует». Так рассказывают о себе братья-двойняшки Евгений и Николай из Иркутской области, которые сейчас защищают нашу Родину в зоне специальной военной операции. Николая с позывным «Каспер» призвали в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Евгений добровольцем отправился вслед за братом, чтобы поддержать самого родного человека, и, если что, помочь ему в трудный час. Сослуживцы дали ему позывной «Иркут». Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном исполкоме Народного фронта в Иркутской области.
Родились с разницей в 5 минут
Николай и Евгений из большой семьи Усть-Кутского района. Братьям по 33 года, они появились на свет с разницей в пять минут.
— Николай родился раньше меня, поэтому считается, что он старше. Но это не ощущается. Иногда я с ним советуюсь, иногда он со мной. Всегда стараемся помогать друг другу во всем, — рассказывает Евгений.
Парни учились в одном классе в школе, поступили в один и тот же колледж на специальность «Строительство железных дорог». Вместе прошли срочную службу в армии, а после устроились работать на железную дорогу.
— Я всегда занимался спортом: силовые виды, легкая атлетика, армлифтинг. Участвовал в различных соревнованиях, побывал в других городах. У меня более 60 наград и медалей. Николай же больше увлечен техникой, автомобилями, строительством.
Пути их немного разошлись только во взрослой жизни. В 2015 году Евгений переехал в Иркутск. Опыт позволил ему дойти до руководящей должности. Николай же остался в родном поселке. Женился, родилось двое детей. Тоже продолжал трудиться по специальности.
На СВО вслед за братом
В сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Николай получил повестку, находясь на работе.
— Когда я узнал об этом, тут же бросил все дела и отправился в военкомат, где состою на учете. Пришел к военкому, он нас помнит еще по срочной службе. Говорю ему: «Зачем нас с братом разделили? Мы в мирное время всегда вместе были и сейчас тоже будем». Но у меня была бронь от предприятия. Я отказался от нее. Сказал, что поеду тоже. В середине октября позвонили, уточнили, не передумал ли. Я сказал, что нет и через несколько дней уехал.
Сибиряк признается, что коллеги и семья не сразу смирились с таким решением. Особенно переживает мама. Но Евгений настоял на своем. «Я молодой, здоровый парень, без ограничений по здоровью. Почему я должен быть в стороне от происходящих событий? Я пошел, чтобы помогать», — аргументировал он свой выбор. С близкими двойняшек остались два других родных брата, они помогают справляться с хозяйством и воспитанием детей.
Сначала братья попали в разные подразделения. Николай проходил подготовку с другими земляками, затем занял должность механика-водителя боевых машин. Евгений же стал штурмовиком. Через год ему удалось перевестись в ту же бригаду. Все-таки служить и делить тяготы бойцовской жизни вместе гораздо легче. Кроме того, двойняшки встретили там своих одноклассников.
Чувствуют друг друга
Евгений говорит, что даже на расстоянии они ощущают, когда кто-то из них в опасности.
— Начинается беспокойство, нервозность, переживания. Сложно сконцентрироваться на чем-либо. Позже связывался с братом, и выяснялось, что в тот момент он как раз находился на боевом выходе и, например, попадал под обстрелы. Точно такое же состояние было у него, когда я получал ранения.
Их у Евгения было два. Впервые сибиряк пострадал еще в марте 2023 года, когда прикрывал сослуживцев во время наступления, работал с ручным противотанковым гранатометом. Запустил несколько снарядов, помог парням продвинуться вперед. Но противник распознал его местонахождение и бросил мину. Евгений получил контузию и осколочное ранение в бедро. Быстро оказал себе медпомощь, а затем еще около полутора километров добирался до зоны эвакуации.
Второе ранение он получил ровно через год. Ночью дрон скинул несколько противотанковых мин на позиции, где находились российские военнослужащие. Одну из стен блиндажа вынесло вместе с Евгением. Сибиряк получил контузию и различные ушибы, осколки попали в область уха. В настоящий момент он проходит лечение в госпитале. Его брат, к счастью, за время службы ни разу не пострадал.
— Кстати, дома меня ждет невеста. Мы вместе третий год, планируем свадьбу. А также растет 9-летний сын от первого брака. Наши дети очень гордятся тем, что мы защищаем нашу страну! Пишут нам письма, помогают волонтерам плести маскировочные сети, заливают окопные свечи и готовят сухие супы для бойцов, — рассказывает КП-Иркутск Евгений. — После окончания СВО мечтаем всей большой семьей, с мамой, детьми и супругами поехать на море, чтобы отдохнуть в спокойной обстановке. И, конечно же, планируем вернуться к любимой работе. Коллеги переживают за нас, поддерживают. Очень скучаем по всем. Но пока мы нужны здесь, мы будем выполнять свою задачу!