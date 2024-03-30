«Если один в опасности, второй обязательно это почувствует»: сибиряк отправился на СВО вслед за братом-двойняшкой

— Когда я узнал об этом, тут же бросил все дела и отправился в военкомат, где состою на учете. Пришел к военкому, он нас помнит еще по срочной службе. Говорю ему: «Зачем нас с братом разделили? Мы в мирное время всегда вместе были и сейчас тоже будем». Но у меня была бронь от предприятия. Я отказался от нее. Сказал, что поеду тоже. В середине октября позвонили, уточнили, не передумал ли. Я сказал, что нет и через несколько дней уехал.