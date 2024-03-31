Радий Хабиров рассказал об успехах двух городов Башкирии

Об этом сообщил руководитель республики Радий Хабиров.
По его словам, Бирск, который славится яркими ежегодными фестивалями, стал победителем в номинации «Город событийного туризма». Благовещенск выиграл в категории «Город промышленного туризма».
Радий Хабиров признался, что это направление туризма стало новым для республики. За победу в конкурсе боролись 168 участников со всей страны.
— Наш край богат прекрасной природой, а теперь мы подтягиваем и то, что можно назвать «рукотворной» частью, — прокомментировал глава Башкирии. — Проводим действительно интересные мероприятия и разрабатываем популярные маршруты.