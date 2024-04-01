Зеленский решил реформировать кабмин Украины

Как заявил Подоляк, есть изменения военной вертикали, затем последуют изменения в функциональной вертикали, которая «непосредственно готовит для него (Зеленского. — Прим. ред.) материалы и отвечает за реализацию инициатив президента». Далее Зеленский будет оценивать экономическую, социальную составляющие в стране и намерен вносить предложения по перезагрузке власти, которые нужны на этом этапе, сообщил Подоляк, добавив, что в том числе обсуждаются реформы, необходимые для кабмина.