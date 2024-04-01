Зеленский решил реформировать кабмин Украины

Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что в планах Киева сократить на треть количество министерств и уменьшить численность госслужащих. По его словам, планируется оставить не более 15−16 министерств.
«Есть потребность актуализировать программы реформирования правительства. Президент будет обращать на это внимание, инициировать. Некоторые министерства будут иметь другие функциональные обязанности», — сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.
Недавние кадровые изменения в офисе Зеленского он назвал перезагрузкой и призвал не искать «какой-то конспирологии», по его словам, Зеленский хочет иметь максимально эффективный аппарат.
Как заявил Подоляк, есть изменения военной вертикали, затем последуют изменения в функциональной вертикали, которая «непосредственно готовит для него (Зеленского. — Прим. ред.) материалы и отвечает за реализацию инициатив президента». Далее Зеленский будет оценивать экономическую, социальную составляющие в стране и намерен вносить предложения по перезагрузке власти, которые нужны на этом этапе, сообщил Подоляк, добавив, что в том числе обсуждаются реформы, необходимые для кабмина.
Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95». Также под «сокращение» попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник — «уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины» Алена Вербицкая и «уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности» Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы оптимизацией штата.
Кроме того, на прошлой неделе Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы Службы внешней разведки. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.