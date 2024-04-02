На Украине рассказали, кто зачистил окружение Зеленского

Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95». Также под «сокращение» попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник — «уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины» Алена Вербицкая и «уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности» Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы оптимизацией штата.