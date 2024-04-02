На Украине рассказали, кто зачистил окружение Зеленского

«Ермак вычищает структуру ОП от чуждых ему элементов», — приводит издание слова политолога Константина Бондаренко.
Источник в политических кругах добавил, что перестановки в высших эшелонах могут свидетельствовать о доверии Зеленского к главе Офиса президента и неприятии критики Ермака.
«Мы наблюдаем окончательное оформление (новой. — Прим. Ред.) модели управления страной. <…> Главный орган страны — ОП, а Ермак в нем исполняет функции главы правительства Зеленского (в широком понимании слова “правительство”)», — выразил мнение политолог Руслан Бортник.
Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95». Также под «сокращение» попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник — «уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины» Алена Вербицкая и «уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности» Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы оптимизацией штата.
Кроме того, на прошлой неделе Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы Службы внешней разведки. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.