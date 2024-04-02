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ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, заявил Шойгу

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

Источник: © РИА Новости

«С января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин», — сказал глава Минобороны.

Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

«Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации. Продолжаем снижать боевой потенциал противника», — подчеркнул Шойгу.

Для того, чтобы убедить Запад в способности противостоять российской армии, Киев пытается перенести боевые действия на территорию России, устраивает теракты, обстреливает мирное население, продолжил министр.

Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы дают ассиметричный ответ. Так, в марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.

Шойгу Сергей