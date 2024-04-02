ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, заявил Шойгу

Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы дают ассиметричный ответ. Так, в марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.