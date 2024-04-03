Ричмонд
+11°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургским депутатам показали мультик про «Скибиди-туалет»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля, ФедералПресс. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила депутатам петербургского парламента о новых угрозах в интернете. Она показала представителям власти «туалетный» мультик.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Главная проблема — это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора», — уточнила Митянина.

Она добавила, что ребят воспитывает информационное пространство. Родители должны внимательно относиться к тому, что дети смотрят в интернете. В качестве примера она привела мультик про «Скибиди-туалет». Также она показала игрушки с персонажами из него, которые часто просят дети.

Кроме того, она рассказала о сомнительном опыте бесед детей с умными колонками. В одном из таких разговоров гаджет поведал ребенку о сюжете мультика «Маша и Медведь». Якобы девочка погибла и ее дух живет с медведем, который ее съел.

Напомним, что детский омбудсмен в Петербурге поддержала запрет аниме.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, какие аниме и мультфильмы запрещены в России.