Петербургским депутатам показали мультик про «Скибиди-туалет»

Она добавила, что ребят воспитывает информационное пространство. Родители должны внимательно относиться к тому, что дети смотрят в интернете. В качестве примера она привела мультик про «Скибиди-туалет». Также она показала игрушки с персонажами из него, которые часто просят дети.