Петербургским депутатам показали мультик про «Скибиди-туалет»

«Главная проблема — это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора», — уточнила Митянина.
Она добавила, что ребят воспитывает информационное пространство. Родители должны внимательно относиться к тому, что дети смотрят в интернете. В качестве примера она привела мультик про «Скибиди-туалет». Также она показала игрушки с персонажами из него, которые часто просят дети.
Кроме того, она рассказала о сомнительном опыте бесед детей с умными колонками. В одном из таких разговоров гаджет поведал ребенку о сюжете мультика «Маша и Медведь». Якобы девочка погибла и ее дух живет с медведем, который ее съел.
Напомним, что детский омбудсмен в Петербурге поддержала запрет аниме.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, какие аниме и мультфильмы запрещены в России.