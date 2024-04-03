Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах

«Я получил смску от Хадижат (Хадижат Кадырова — заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни), что многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг, было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», — сказал он в видеообращении в Telegram.