Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах

«Я получил смску от Хадижат (Хадижат Кадырова — заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни), что многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг, было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», — сказал он в видеообращении в Telegram.
В Чечне распространена практика, когда покупают товар «под тетрадь». Люди берут в долг продукты питания, как правило, в небольших соседних магазинах, где все друг друга знают и уровень доверия высок. Идея закрытия долгов для Чечни не новая — неоднократно люди с более высоким доходом помогали малоимущим, в том числе, и после призыва Кадырова. Особенно часто благие дела совершаются в месяц Рамадан, поскольку, согласно исламу, поступки, совершенные в священный месяц, приумножаются.