«Третьего апреля 2024 года по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню», — подчеркнули в ведомстве.
Французский министр, в частности, выразил соболезнования из-за теракта в «Крокус Сити Холле». При этом он настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада к этой атаке, перекладывая всю вину на ИГИЛ*.
Шойгу, в свою очередь, заявил, что расследование по этому делу обязательно доведут до конца, а все виновные понесут заслуженное наказание.
«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — сказал он.
При этом Шойгу и Лекорню отметили готовность к диалогу по ситуации на Украине. Как отметили в Минобороны, исходные положения могли бы основываться на мирной инициативе, разработанной в Стамбуле в 2022 году. Там также подчеркнули, что проведение саммита в Женеве без участия России бессмысленно.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Владимир Путин отметил позже, что если Киев хочет диалога, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
* Запрещенная в России террористическая организация