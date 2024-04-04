Шойгу предупредил французского коллегу о проблемах в случае отправки войск на Украину

Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Владимир Путин отметил позже, что если Киев хочет диалога, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.