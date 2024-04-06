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В Госдуме сообщили, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В весенний призыв может прийти сразу две повестки: бумажная и электронная, но ничего страшного в этом нет, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Источник: © РИА Новости

Ранее он рассказывал, что рассылка электронных повесток в весенний призыв 2024 года пройдет в тестовом режиме. По его словам, пока не заработает реестр военнообязанных, основной остается бумажная повестка.

«Может прийти (электронная и бумажная повестка — ред.), ничего страшного в этом нет», — сказал Картаполов.

Он отметил, что в военкомат в таком случае стоит идти по бумажной повестке.

Депутат добавил, что бумажная и электронная повестки полностью одинаковые. «Что написано в электронной, то написано и в бумажной», — сказал он.

Госдума