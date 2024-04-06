В Госдуме сообщили, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки

Ранее он рассказывал, что рассылка электронных повесток в весенний призыв 2024 года пройдет в тестовом режиме. По его словам, пока не заработает реестр военнообязанных, основной остается бумажная повестка.
«Может прийти (электронная и бумажная повестка — ред.), ничего страшного в этом нет», — сказал Картаполов.
Он отметил, что в военкомат в таком случае стоит идти по бумажной повестке.
Депутат добавил, что бумажная и электронная повестки полностью одинаковые. «Что написано в электронной, то написано и в бумажной», — сказал он.