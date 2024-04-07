Зеленский заявил о нехватке боеприпасов для контрнаступления

«Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты есть несколько начинающих работать инициатив и к нам поступает оружие. Для того чтобы сегодня защищать так, как мы защищаем — по-честному, во всех бригадах, на самых напряженных направлениях — все сегодня, слава богу, все честно распределяется», — сказал Зеленский.