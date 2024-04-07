Зеленский заявил о нехватке боеприпасов для контрнаступления

Украине не хватает боеприпасов для контрнаступления, заявил президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона, его слова приводит «Суспільне».
«Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты есть несколько начинающих работать инициатив и к нам поступает оружие. Для того чтобы сегодня защищать так, как мы защищаем — по-честному, во всех бригадах, на самых напряженных направлениях — все сегодня, слава богу, все честно распределяется», — сказал Зеленский.
Он отметил, что распределение имеющихся боеприпасов осуществляется «без любимчиков» и за это «долго боролись», а на некоторых направлениях альтернативой являются дроны.
ВСУ также не хватает дальнобойного оружия, сообщил украинский лидер.
Он также сказал, что для защиты Киеву «желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть-восемь батарей в каждом» или аналогичные системы.
В марте Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к новому наступлению российской армии, ожидаемому в ближайшие месяцы. Он также предупредил, что без помощи США, которая застряла в конгрессе, Украина будет отступать «шаг за шагом, маленькими шажками». По словам украинского лидера, Киев должен сохранить фронт стабильным, чтобы попытаться провести новое контрнаступление в этом году, иначе свое наступление может начать Россия.
В феврале глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил, что после провала наступления Киев пытается не допустить развала фронта. «После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — утверждал он.