Две мемориальные доски героям СВО открыли в Усть-Илимске

Две мемориальные доски участникам специальной военной операции открыли в Усть-Илимске. В городском техникуме лесопромышленных технологий и сферы услуг — в честь Никиты Иванина и Максима Владимировича Рылова, которые получили здесь профессию. В школе № 13 установлены мемориальные доски в память Алексея Викторовича Эпова и Артема Александровича Кузьмина, учившихся в этой школе, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу мэра города Анны Щекиной в «ВКонтакте» (12+).
«Мемориальные доски в учреждениях образования — знак глубокой признательности и уважения нашим бойцам. Они будут примером для подрастающего поколения, а память о наших защитниках мы будем хранить всегда», — отметила глава Усть-Илимска.
Напомним, что на территории школы в селе Бабагай Заларинского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной участнику СВО Томилову Александру. 25 января 2024 года военнослужащий погиб на территории проведения специальной военной операции под Авдвеевкой.