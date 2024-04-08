Две мемориальные доски героям СВО открыли в Усть-Илимске

Две мемориальные доски участникам специальной военной операции открыли в Усть-Илимске. В городском техникуме лесопромышленных технологий и сферы услуг — в честь Никиты Иванина и Максима Владимировича Рылова, которые получили здесь профессию. В школе № 13 установлены мемориальные доски в память Алексея Викторовича Эпова и Артема Александровича Кузьмина, учившихся в этой школе, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу мэра города Анны Щекиной в «ВКонтакте» (12+).