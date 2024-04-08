В Башкирии приняли закон об алиментах для бывших мужей

В ведомстве также скорректировали ряд положений, которые касаются прав требования алиментов в судебном порядке. На алименты может рассчитывать бывшая супруга в период беременности. Закон уточняет, что такое право возникает в том случае, если беременность наступила до расторжения брака. Также алименты может требовать нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом. В новой редакции Кодекса сделан акцент на фактическое осуществление такого ухода.