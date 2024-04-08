В Башкирии приняли закон об алиментах для бывших мужей

Согласно закону, в судебном порядке алименты может требовать бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения. Ранее таким правом была наделена только женщина. Также не было уточнения, осуществляет ли она фактически уход за общим ребенком.
«Новая формулировка уравнивает в правах мужчин и женщин, что справедливо: мужчины все чаще берут на себя уход за детьми, оформляют декретные отпуска, в то время как материальное благополучие семьи обеспечивает женщина», — отметил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.
В ведомстве также скорректировали ряд положений, которые касаются прав требования алиментов в судебном порядке. На алименты может рассчитывать бывшая супруга в период беременности. Закон уточняет, что такое право возникает в том случае, если беременность наступила до расторжения брака. Также алименты может требовать нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом. В новой редакции Кодекса сделан акцент на фактическое осуществление такого ухода.
Закон направлен на подпись Главе Башкирии.