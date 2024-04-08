Генерал ВСУ Павлюк: украинцы должны осознать, что отсидеться ни у кого не выйдет

«Я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону судьба страны… Поддерживайте защитников и словом, и делом. Присоединяйтесь к рядам ВСУ», — приводит слова Павлюка украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале.
Ранее Павлюк жаловался на критику сотрудников военкоматов за силовые задержания военнообязанных, назвав ее травлей.
«Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять? Сегодня большинство работников территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы — ред.) — это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились. Что случилось? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо», — приводит слова Павлюка агентство РБК-Украина на своем сайте.
По его словам, нельзя допустить, чтобы сотрудники военкоматов «чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными». При этом Павлюк признал, что система военкоматов неидеальна.
«На все случаи превышения полномочий правоохранительные органы оперативно реагируют. Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим», — добавил Павлюк.
Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу. По его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. Он заявил, что рекрутинг должен превалировать над мобилизацией.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.