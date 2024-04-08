Newsbreak раскрыл планы Греции по передаче F-16 Киеву

Москва осуждает любые военные поставки Киеву и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода. Президент России Владимир Путин говорил, что российские войска будут уничтожать истребители F-16, как и другую западную технику в случае их поставки на Украину.