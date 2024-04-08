Канцлер Австрии признал, что многие страны не поддерживают Запад на Украине

«С 2022 мы разрабатывали свой ответ на российскую агрессию изолированно, словно в закрытом сосуде Запада. Мы быстро пришли к согласию в том, как нужно поддерживать Украину и как прекратить войну. Но большая часть мира, в первую очередь я думаю о странах БРИКС, не разделяет наш анализ и не понимает нашу позицию. Это проблема», — сказал он в интервью изданию Grand Continent.