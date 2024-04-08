«С 2022 мы разрабатывали свой ответ на российскую агрессию изолированно, словно в закрытом сосуде Запада. Мы быстро пришли к согласию в том, как нужно поддерживать Украину и как прекратить войну. Но большая часть мира, в первую очередь я думаю о странах БРИКС, не разделяет наш анализ и не понимает нашу позицию. Это проблема», — сказал он в интервью изданию Grand Continent.
Кроме того, Нехаммер утверждает, что Европа должна сделать все возможное, чтобы Индия, Китай или Бразилия разделяли позицию Запада, благодаря чему «незападные» державы вернулись бы за стол переговоров. «До этого еще далеко, но я убежден, что решение конфликта лежит именно в этом», — добавил он.
Ранее Нехаммер заявил в интервью Figaro о необходимости диалога между Киевом и Москвой, поскольку мирное урегулирование без участия России невозможно.
Москва не раз выражала готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечал президент Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет.