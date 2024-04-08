Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными

В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев — экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран — Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией. По итогам стороны пообещали по спецканалам продолжить диалог по обмену заключенными.