Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными

«Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная», — сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о прогрессе по переговорному процессу в обмене заключенных между РФ и США.
Ранее в Белом доме заявили, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными. Президент РФ Владимир Путин на итоговой конференции в декабре прошлого года заявил, что Россия не отказывается возвращать на родину американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, но договоренности об их обмене должны быть взаимоприемлемыми.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев — экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран — Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией. По итогам стороны пообещали по спецканалам продолжить диалог по обмену заключенными.