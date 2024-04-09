Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, заявил Лавров

ПЕКИН, 9 апр — РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень, а с переизбранием Владимира Путина на пост президента преемственность линии на их укрепление получила дополнительные гарантии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.