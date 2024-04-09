Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, заявил Лавров

«Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения. И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно, получила дополнительные гарантии», — сказал он.
По словам Лаврова, близость или совпадение подходов России и Китая к решению ключевых проблем современности закладывают основу для укрепления стратегической координации на мировой арене.
«Наше стратегическое партнерство строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, взаимной поддержки по вопросам, которые затрагивают коренные интересы наших стран. И сотрудничество превосходит, как уже не раз наши лидеры констатировали, военно-политические союзы времен холодной войны, не направлено против какой-либо третьей стороны», — отметил министр.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что взаимодействие в международных делах позволяет России и Китаю эффективно решать общие задачи как на внутреннем контуре, так и на внешнем.
Лавров прибыл в понедельник в Пекин с официальным визитом. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля.