Мирзиёев дал старт строительству новых объектов в Джизакской области

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В ходе поездки в Джизакскую область Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска новых проектов в промышленности и энергетике, сообщает пресс-служба президента.
«Мы проводим эти работы с целью создания достойных условий жизни для нашего народа и обеспечения бесперебойного энергоснабжения для развития нашей промышленности. Это уже стало хорошей традицией во всех регионах», — отметил глава республики.
Второй проект — строительство солнечной электростанции в Фаришском районе совместно с китайскими компаниями «China Poly Group» и «China Electric». Станция мощностью 500 мегаватт и стоимостью $350 млн сможет производить 1,1 млрд киловатт-часов «зеленой» энергии в год, что улучшит энергоснабжение 450 тыс. домохозяйств. Первые 200 мегаватт подключат к сети в конце этого года.
Шавкат Мирзиёев нажал символическую кнопку и дал старт строительству этих двух комплексов.
В ближайшие годы в Шараф-Рашидовском, Фаришском и Галляаральском районах построят дополнительные тепловые, ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 1660 мегаватт, что повысит уровень жизни населения и придаст новый импульс развитию экономики.