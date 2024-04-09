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Мирзиёев дал старт строительству новых объектов в Джизакской области

Новые проекты в промышленности и энергетике реализуют в Галляаральском и Фаришском районах.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В ходе поездки в Джизакскую область Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска новых проектов в промышленности и энергетике, сообщает пресс-служба президента.

«Мы проводим эти работы с целью создания достойных условий жизни для нашего народа и обеспечения бесперебойного энергоснабжения для развития нашей промышленности. Это уже стало хорошей традицией во всех регионах», — отметил глава республики.

В Галляаральском районе стартовало строительство промзоны, специализирующейся на металлургии. Там планируют реализацию 7 проектов на $500 млн. В частности, организуют производство арматуры, стальных шаров, труб, автомобильных кузовов и спецехники. У зоны будет свой таможенный склад. Всего создадут 5 тыс. рабочих мест.

Второй проект — строительство солнечной электростанции в Фаришском районе совместно с китайскими компаниями «China Poly Group» и «China Electric». Станция мощностью 500 мегаватт и стоимостью $350 млн сможет производить 1,1 млрд киловатт-часов «зеленой» энергии в год, что улучшит энергоснабжение 450 тыс. домохозяйств. Первые 200 мегаватт подключат к сети в конце этого года.

Шавкат Мирзиёев нажал символическую кнопку и дал старт строительству этих двух комплексов.

В ближайшие годы в Шараф-Рашидовском, Фаришском и Галляаральском районах построят дополнительные тепловые, ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 1660 мегаватт, что повысит уровень жизни населения и придаст новый импульс развитию экономики.

Шавкат Мирзиеев
строительство