Мирзиёев дал старт строительству новых объектов в Джизакской области

Второй проект — строительство солнечной электростанции в Фаришском районе совместно с китайскими компаниями «China Poly Group» и «China Electric». Станция мощностью 500 мегаватт и стоимостью $350 млн сможет производить 1,1 млрд киловатт-часов «зеленой» энергии в год, что улучшит энергоснабжение 450 тыс. домохозяйств. Первые 200 мегаватт подключат к сети в конце этого года.