Путин предложил кандидата на пост главы Верховного суда

О том, что зампред Верховного суда — глава Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова стала главным кандидатом на пост главы суда, 14 марта сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника. Позднее эту информацию подтвердил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, назвав кандидатуру Подносовой «наиболее вероятной».