Путин предложил кандидата на пост главы Верховного суда

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации предложил назначить на должность председателя Верховного Суда главу Судебной коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.
«В Совет Федерации поступило Представление Президента России В. В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации», — написал он.
О том, что зампред Верховного суда — глава Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова стала главным кандидатом на пост главы суда, 14 марта сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника. Позднее эту информацию подтвердил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, назвав кандидатуру Подносовой «наиболее вероятной».
Пост стал вакантным после смерти 24 февраля 80-летнего Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд последние 34 года. Источник «Коммерсанта» называл причиной смерти рак — Лебедев скончался в больнице.
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