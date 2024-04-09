Кремль оценил фразу губернатора «телефоны убрали» жителям Орска

Речь идет о встрече, которая прошла накануне, 8 апреля. Оренбургский губернатор, зайдя в помещение с собравшимися, потребовал: «Так, телефоны все убрали. Телефоны все убрали». Жители Орска указали, что хотят иметь доказательства, что им будет обещано. Паслер предложил опираться на видеозаписи местных СМИ, но горожане заподозрили, что элементы встречи могут вырезать. Как пишет издание «Урал56», затем собравшиеся согласовали съемку. Кроме того, Паслер пожаловался на сорванный отпуск, взятый «впервые за пять лет».