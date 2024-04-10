Полпред президента заявил о факторе Казахстана в паводках

Комментируя предупреждения Гидрометцентра в марте о половодье в Курганской области из-за большого снежного покрова, Якушев назвал «адекватными» действия региональных властей. Он выразил сожаления о том, что эти прогнозы «совсем недавно поменялись в худшую сторону». На вопрос о возможных проверках по итогам половодья полпред анонсировал «обсуждения в рамках правительственной комиссии». «Здесь мы должны выступать как партнеры, а не только как контролеры и люди, которые только проверяют. Все, что касается регионов, они максимально сегодня задействовали все ресурсы и все средства, в том числе и региональные бюджеты начинают уже тратиться», — сказал он.