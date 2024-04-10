Антонов ответил на заявления США о необходимости «демократизировать» Россию

«Авторитет Америки как цитадели демократии сильно потускнел. Местным политикам и чиновникам следовало бы перестать пиариться за счет шельмования России. Вместо этого заняться работой над чаяниями и надеждами на перемены американского народа», — подчеркнул посол РФ в США.