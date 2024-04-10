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Антонов ответил на заявления США о необходимости «демократизировать» Россию

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. США необходимо отказаться от попыток вмешательства во внутренние дела РФ и создания себе пиара за счет шельмования России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом российский дипломат прокомментировал прозвучавшие на слушаниях в сенатском комитете утверждения представителей госдепартамента о необходимости «демократизации» России и «смены элит».

«Мы требуем прекратить попытки вмешательства в наши внутренние дела. Как нам жить, определимся сами. Все это — часть гибридной войны. Задача понятна: разрушить единство российского общества. Применить набивший оскомину принцип “разделяй и властвуй”», — заявил Антонов, чей комментарий обнародовала дипмиссия.

По его словам, Вашингтону «давно пора отказаться от ханжества» и попыток апеллировать к ценностям свободы, права и справедливости.

«Авторитет Америки как цитадели демократии сильно потускнел. Местным политикам и чиновникам следовало бы перестать пиариться за счет шельмования России. Вместо этого заняться работой над чаяниями и надеждами на перемены американского народа», — подчеркнул посол РФ в США.