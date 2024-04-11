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Главу Гагаузии Гуцул в Кишиневе отправили на допрос после возвращения из России

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул и спикера парламента Дмитрия Константинова досмотрели в аэропорту Кишинева после того, как они прилетели из Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Константинова. По словам политика, у него и Гуцул проверили даже содержимое телефонов. Такая проверка не стала неожиданностью, отметил спикер.

Источник: Комсомольская правда

«В аэропорту сразу встретили. Мы знали, что нас встретят. Проверили полностью, и телефоны. Ну, демократия! Но мы готовы», — рассказал Константинов.

Напомним, глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву 9 апреля.

Гуцул заявила, что Гагаузия будет обращаться за помощью ко всем, включая Российскую Федерацию, если в ответ на объявление независимости Молдавия введет в автономию войска.

В ходе визита Гуцул встретилась в российским лидером Владимиром Путиным и выразила надежду, что это была не последняя их встреча. По словам Евгении Гуцул, президент России пообещал Гагаузской автономии поддержку в экономическом и социальном аспекте.