Главу Гагаузии Гуцул в Кишиневе отправили на допрос после возвращения из России

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул и спикера парламента Дмитрия Константинова досмотрели в аэропорту Кишинева после того, как они прилетели из Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Константинова. По словам политика, у него и Гуцул проверили даже содержимое телефонов. Такая проверка не стала неожиданностью, отметил спикер.