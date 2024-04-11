Главу Гагаузии Гуцул в Кишиневе отправили на допрос после возвращения из России

«В аэропорту сразу встретили. Мы знали, что нас встретят. Проверили полностью, и телефоны. Ну, демократия! Но мы готовы», — рассказал Константинов.
Напомним, глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву 9 апреля.
Гуцул заявила, что Гагаузия будет обращаться за помощью ко всем, включая Российскую Федерацию, если в ответ на объявление независимости Молдавия введет в автономию войска.
В ходе визита Гуцул встретилась в российским лидером Владимиром Путиным и выразила надежду, что это была не последняя их встреча. По словам Евгении Гуцул, президент России пообещал Гагаузской автономии поддержку в экономическом и социальном аспекте.