Министр сравнил удар по орской дамбе с машиной и усомнился в грызунах

Глава Минстроя заявил, что для тех, кто прописан в СНТ, как в жилом доме, будет отдельная схема поддержки. «Те, кто просто пользуется дачным участком, вот эту меру поддержки мы отрабатываем с губернатором. Этот вопрос существует, законодательством он не дорегулирован, но люди без помощи не останутся. В этом году слишком много у нас таких ситуаций возникло, не только в Оренбургской области», — сообщил он.