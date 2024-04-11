На Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации

При этом украинские власти сталкиваются с большими проблемами при мобилизации населения. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.