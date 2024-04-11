На Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации

«Все! Закон о мобилизации принят. За — 283 (депутатов. — Прим. ред.)», — написал он.
К законопроекту о мобилизации подали рекордное количество правок — более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Но накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по информации издания «Украинская правда», из документа решили исключить вопрос демобилизации и вынести его отдельно. Кроме того, законопроект предлагает ограничить право вождения автомобилем для уклонистов.
На Украине долго не могли принять законопроект о мобилизации. Первый вариант отправили на доработку, а второй приняли в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.
Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Кроме того, в начале апреля Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
При этом украинские власти сталкиваются с большими проблемами при мобилизации населения. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.