CNN узнал детали плана Трампа по Украине

Трамп не раз говорил, что если бы был президентом, то разрешил бы конфликт на Украине в кратчайшие сроки. В интервью Fox News в минувшем июле он рассказал, что для начала связался бы с Путиным и Зеленским. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — говорил экс-президент.