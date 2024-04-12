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Лавров прибыл в Минск для участия в Совете глав МИД СНГ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, которое пройдет 12 апреля под его председательством. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент «Известий».

В мероприятии примут участие делегации восьми внешнеполитических ведомств, не считая принимающей стороны. Ожидается, что они обсудят региональные и международные темы с акцентом на сотрудничество в сфере безопасности. Также стороны обсудят вопросы взаимодействия в рамках СНГ с акцентом на реализацию председательства в организации России.

На встрече будут подведены итоги выполнения плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников Содружества в 2023 году.

Кроме того, на полях заседания в Минске Лавров примет участие в седьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее, 26 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны СНГ являются главным внешнеполитическим приоритетом России на данный момент. Развитие двусторонних отношений и построение общего экономического пространства — то, над чем союзники работают вместе.

До этого, 14 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия на сегодняшний день выступает цементирующим звеном всего постсоветского пространства.

Лавров Сергей
СНГ