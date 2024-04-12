Лавров прибыл в Минск для участия в Совете глав МИД СНГ

В мероприятии примут участие делегации восьми внешнеполитических ведомств, не считая принимающей стороны. Ожидается, что они обсудят региональные и международные темы с акцентом на сотрудничество в сфере безопасности. Также стороны обсудят вопросы взаимодействия в рамках СНГ с акцентом на реализацию председательства в организации России.