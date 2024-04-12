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Российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных силовиков

НИАМЕЙ, 12 апр — РИА Новости. Российские специалисты прибыли в Нигер обучения местных сил борьбе с терроризмом, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Африканский корпус на данный момент здесь будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера. С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов. У нас очень большой опыт по борьбе с терроризмом. И здесь мы находимся для передачи этого опыта нашим друзьям», — заявил РИА Новости прибывший в Нигер российский специалист.

Как отметила медработник, сопровождающая специалистов, личный состав полностью подготовлен и привит от болезней.

«Я думаю, что мы справимся», — добавила она.

Кадры прилета российского Ил-76 в аэропорт Ниамея показало в эфире государственное телевидение Нигера RTN. В сообщении телеканала отмечается, что это произошло после недавнего разговора президента России Владимира Путина и председателя Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахамана Чиани. Тогда при обсуждении двусторонней повестки был выражен настрой на активизацию политического диалога и развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях.

В сообщении национального телевидения утверждается, что речь идет и об установке системы ПВО.

«Эти российские инструкторы обеспечат качественное обучение наших военнослужащих для эффективного использования этой системы», — сообщает RTN.

В марте находящиеся у власти военные Нигера разорвали соглашение с США, которое разрешает американским военным находиться на территории этой африканской страны.

В июле прошлого года группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла.

Вывод войск начался в конце октября: подразделения французских военных передали под контроль армии Нигера военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. Французские войска полностью покинули Нигер 22 декабря 2023 года.