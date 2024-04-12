Российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных силовиков

«Африканский корпус на данный момент здесь будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера. С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов. У нас очень большой опыт по борьбе с терроризмом. И здесь мы находимся для передачи этого опыта нашим друзьям», — заявил РИА Новости прибывший в Нигер российский специалист.