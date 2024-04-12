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«Катастрофа»: раскрыто будущее Украины после конфликта

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. После завершения конфликта на Украине может остаться 25 миллионов человек, из которых только треть будет приходиться на экономически активную часть населения, заявил киевский экономист Алексей Кущ в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко.

Источник: Reuters

«У нас сейчас вот по всем параметрам, по всем структурным элементам человеческого капитала, мы видим стремительное ухудшение», — заявил Кущ.

По его словам, демографический кризис является национальной катастрофой для Украины, а его последствия могут обнулить для Киева даже «относительно успешное» завершение конфликта.

«По моим оценкам, демографический профиль Украины после войны — это 25 миллионов человек, из которых 10 миллионов — пенсионеры, пять миллионов — дети, примерно два-три миллиона — инвалиды и ветераны, то есть люди, которые получают определенные социальные выплаты. И экономически активное ядро экономики — примерно семь-восемь миллионов человек», — пояснил аналитик.

Как отметил Кущ, еще несколько лет назад численность экономически активного населения Украины составляла около 17 миллионов человек.

«Причем самое поразительное — экономически активное ядро населения сокращается намного более быстрыми темпами, чем (общая. — ред.) численность населения, которая тоже падает. Это объясняется тем, что в стране остаются в основном либо пенсионеры, либо дети, которых родители не могут вывезти за рубеж. Ну, а экономически активная часть населения всеми способами покидает страну», — констатировал он.

В конце января газета Times сообщила со ссылкой на экспертов, что коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире. Летом 2023 года аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных данных в стране, сообщал, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.

демография
экономика