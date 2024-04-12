«Катастрофа»: раскрыто будущее Украины после конфликта

«Причем самое поразительное — экономически активное ядро населения сокращается намного более быстрыми темпами, чем (общая. — ред.) численность населения, которая тоже падает. Это объясняется тем, что в стране остаются в основном либо пенсионеры, либо дети, которых родители не могут вывезти за рубеж. Ну, а экономически активная часть населения всеми способами покидает страну», — констатировал он.