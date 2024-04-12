Ректора воронежского вуза наградили орденом Дружбы

В соответствии с указом Президента России Владимира Путина ректор Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрий Ендовицкий награжден орденом Дружбы за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 11 апреля.