Ректора воронежского вуза наградили орденом Дружбы

В соответствии с указом Президента России Владимира Путина ректор Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрий Ендовицкий награжден орденом Дружбы за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 11 апреля.
Дмитрий Ендовицкий возглавляет Воронежский государственный университет с 2011 года. Ранее он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и удостоен благодарности Президента РФ.
На региональном уровне Дмитрию Ендовицкому присвоен почетный знак правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской».
РИА «Воронеж» сообщало, что в соответствии с этим же указом Президента РФ 19 воронежских медиков были награждены медалями Луки Крымского.