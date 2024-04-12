Дарем
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ректора воронежского вуза наградили орденом Дружбы

Указ Президента опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА "Воронеж"

В соответствии с указом Президента России Владимира Путина ректор Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрий Ендовицкий награжден орденом Дружбы за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 11 апреля.

Дмитрий Ендовицкий возглавляет Воронежский государственный университет с 2011 года. Ранее он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и удостоен благодарности Президента РФ.

На региональном уровне Дмитрию Ендовицкому присвоен почетный знак правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской».

РИА «Воронеж» сообщало, что в соответствии с этим же указом Президента РФ 19 воронежских медиков были награждены медалями Луки Крымского.

Путин Владимир