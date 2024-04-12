Олаф Шольц назвал условия для возобновления диалога с Владимиром Путиным

В последний раз о беседе Шольца и Путина стороны сообщали в декабре 2022 года. Российский президент тогда рассказал о причинах ударов Москвы по целям на Украине, связав их со взрывом на Крымском мосту. Канцлер Германии призвал его найти дипломатический выход из ситуации. В июне прошлого года Шольц заявил о необходимости продолжать переговоры с Путиным и сообщил о планах созвониться с ним впервые за долгое время. Официально об их разговоре с тех пор не сообщалось.