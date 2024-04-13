Кадыров назвал маразмом сообщения о запрете российского гимна в Чечне

Минкульт Чечни 6 апреля опубликовал рекомендации по ограничению в отношении темпа музыки — от 80 до 116 ударов в минуту. Таким образом, оказались отсечены медленные и быстрые музыкальные произведения. Для сравнения, темп российского гимна — 76 ударов в минуту.
По словам Кадырова, журналисты «желтой и либеральной прессы», которые распространили не соответствующую действительности информацию о запрете российского гимна на территории республики, «зачастую не дружат с головой», а их «маразм крепчает с каждым днем». Он подчеркнул, что экспертный совет Минкульта Чечни лишь рекомендовал придерживаться традиционно сложившихся темповых значений в чеченской музыкальной культуре, а не запрещал исполнять определенную музыку.
«Все это — рекомендация для исполнителей чеченских мелодий (не гимнов, не военных маршей, не баллад, не шансонов, не песен других народностей
Чеченский Минкульт объяснял свои рекомендации относительно темпа музыкальных произведений необходимостью соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму исполняемых произведений.
К медленным музыкальным темпам, например, относится адажио (48−56 ударов метронома), к быстрым — аллегро (120−140).