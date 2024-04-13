Кадыров назвал маразмом сообщения о запрете российского гимна в Чечне

По словам Кадырова, журналисты «желтой и либеральной прессы», которые распространили не соответствующую действительности информацию о запрете российского гимна на территории республики, «зачастую не дружат с головой», а их «маразм крепчает с каждым днем». Он подчеркнул, что экспертный совет Минкульта Чечни лишь рекомендовал придерживаться традиционно сложившихся темповых значений в чеченской музыкальной культуре, а не запрещал исполнять определенную музыку.