Правительство Венесуэлы раскрыло тему тайных переговоров с США

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла, учитывая необъяснимые и ангажированные утечки в СМИ США и агентства содержания засекреченных частных встреч, считает необходимым внести некоторые уточнения. Во вторник, 9 апреля, в Мехико, столице Мексиканских Соединенных Штатов, состоялась встреча делегаций правительства Соединенных Штатов Америки и правительства Венесуэлы. На этой встрече мы рассмотрели то, что было согласовано в ходе диалога в Дохе между обеими делегациями по вопросам иммиграции и отмены санкций. Исходя из договоренностей в Дохе, отмечаем невыполнение североамериканской администрацией согласованного графика снятия санкций», — говорится в заявлении, которое опубликовал в своем блоге в соцсети Х спикер парламента Хорхе Родригес.