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«Как это расценить?»: Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Условие, выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным, не отвечает нынешним реалиям, скорее, Шольц покинет должность, «так толком ничего не поняв», такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

Ранее Шольц заявил в интервью изданию Tageszeitung, что готов поговорить с президентом России, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск.

«Как это расценить? Канцлер ФРГ, сам того не замечая, выступает в жанре геополитической фэнтези. Он изрекает вещи, которые отражают западную доктрину, но не вписываются в реальность», — написал Пушков.

По его словам, если два года назад подобные заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил, то сейчас они не имеют даже прежней хлипкой основы.

«Весь ход событий — как в экономике, так и в политике и в военной сфере, противоречит тому, чего ожидает Шольц. Полагаю, тот разговор с Путиным, о котором он толкует, с теми условиями, что выставляет Шольц, не произойдет никогда. Скорее, Шольц перестанет быть канцлером, так толком ничего не поняв», — резюмировал сенатор.

В последний раз Шольц провел разговор с Путиным в декабре 2022 года. После этого канцлер неоднократно говорил о готовности вернуться к диалогу с президентом России, но не уточнял временных рамок или необходимых для этого условий.

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