«Как это расценить?»: Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным

Ранее Шольц заявил в интервью изданию Tageszeitung, что готов поговорить с президентом России, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск.
«Как это расценить? Канцлер ФРГ, сам того не замечая, выступает в жанре геополитической фэнтези. Он изрекает вещи, которые отражают западную доктрину, но не вписываются в реальность», — написал Пушков.
По его словам, если два года назад подобные заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил, то сейчас они не имеют даже прежней хлипкой основы.
«Весь ход событий — как в экономике, так и в политике и в военной сфере, противоречит тому, чего ожидает Шольц. Полагаю, тот разговор с Путиным, о котором он толкует, с теми условиями, что выставляет Шольц, не произойдет никогда. Скорее, Шольц перестанет быть канцлером, так толком ничего не поняв», — резюмировал сенатор.
В последний раз Шольц провел разговор с Путиным в декабре 2022 года. После этого канцлер неоднократно говорил о готовности вернуться к диалогу с президентом России, но не уточнял временных рамок или необходимых для этого условий.