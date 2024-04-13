«Как это расценить?»: Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным

«Весь ход событий — как в экономике, так и в политике и в военной сфере, противоречит тому, чего ожидает Шольц. Полагаю, тот разговор с Путиным, о котором он толкует, с теми условиями, что выставляет Шольц, не произойдет никогда. Скорее, Шольц перестанет быть канцлером, так толком ничего не поняв», — резюмировал сенатор.