ВС РФ освободили Первомайское на авдеевском направлении

До этого, 2 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала года ВС РФ взяли под контроль 403 кв. км территории новых регионов России. За март были освобождены пять населенных пунктов — Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное в ДНР и поселок Мирное в Запорожской области.