ВС РФ освободили Первомайское на авдеевском направлении

«На авдеевском направлении подразделениями группировки войск “Центр” активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Также армия РФ отразила восемь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Уманского, Первомайского, Красногоровки, Ленинского и Бердычей в ДНР. Украинские войска потеряли там до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30.
На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили две атаки противника южнее населенного пункта Новомихайловка ДНР.
«ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса “Стрела-10”. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм гаубица Д-30», — добавили в Минобороны РФ.
Ранее, 5 апреля, в оборонном ведомстве сообщили, что российские силы освободили населенный пункт Водяное ДНР на авдеевском направлении. Отмечалось, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
До этого, 2 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала года ВС РФ взяли под контроль 403 кв. км территории новых регионов России. За март были освобождены пять населенных пунктов — Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное в ДНР и поселок Мирное в Запорожской области.
В феврале был взят под контроль населенный пункт Петровское на авдеевском направлении. Также российские военные выбили украинские формирования из населенных пунктов Победа, Ласточкино и Северное в ДНР. Кроме того, в том месяце был освобожден город Авдеевка.