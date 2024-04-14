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«Дно снова пробито». Захарова высмеяла новый закон в Германии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый закон в ФРГ, позволяющий менять пол раз в год, отметила, что «дно снова пробито».

Источник: © РИА Новости

Ранее издание Bild сообщило, что нижняя палата парламента Германии приняла в пятницу закон, позволяющий людям менять пол каждый год.

«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат акцентировала внимание на том, что подросткам после достижения 14 лет не нужно будет согласие родителей на смену пола.

«Почему только раз в год?» — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить", — добавила Захарова.

Захарова Мария
закон