«Дно снова пробито». Захарова высмеяла новый закон в Германии

Ранее издание Bild сообщило, что нижняя палата парламента Германии приняла в пятницу закон, позволяющий людям менять пол каждый год.
«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат акцентировала внимание на том, что подросткам после достижения 14 лет не нужно будет согласие родителей на смену пола.
«Почему только раз в год?» — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить", — добавила Захарова.