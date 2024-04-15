В Германии неожиданно высказались о завершении конфликта на Украине

По мнению автора материала, подготовка какой бы то ни было наступательной операции потребовала бы от украинской стороны нескольких сотен тысяч опытных солдат, а также наличия существенных резервов техники, вооружений и боеприпасов. При этом провозглашенную Киевом цель по выходу на границы 1991 года журналист назвал «иллюзорной» даже при условии перевода всей экономики западных стран-союзников Киева на военные рельсы.