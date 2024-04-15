«Спустя почти 780 дней боевых действий настало время осознать действительность происходящего», — написал он.
По мнению автора материала, подготовка какой бы то ни было наступательной операции потребовала бы от украинской стороны нескольких сотен тысяч опытных солдат, а также наличия существенных резервов техники, вооружений и боеприпасов. При этом провозглашенную Киевом цель по выходу на границы 1991 года журналист назвал «иллюзорной» даже при условии перевода всей экономики западных стран-союзников Киева на военные рельсы.
Учитывая данное обстоятельство, автор статьи заявил, что Германии и западным политикам следует пересмотреть отношение к допустимости тех или иных вариантов разрешения конфликта.
«В Германии все время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы: “Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть”. Имеет. Должна. Как будто у Германии есть право голоса. Вас вообще интересует реальность?» — поинтересовался Фасбендер.
В связи с этим публицист призвал западное политическое сообщество адекватно реагировать на меняющиеся реалии, не отказываясь от дискуссий о построении нового формата мироустройства.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое. По его словам, попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете, а весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен.